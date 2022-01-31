На Колыме невакцинированных и сотрудников старше 60 лет переведут на удаленку

ТАСС, 31 января. Власти Магаданской области приняли постановление о переводе с 1 февраля на удаленную работу всех непривитых и не переболевших коронавирусной инфекцией. Также это касается лиц в возрасте старше 60 лет, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительстве региона.

"Согласно требованиям, прописанным в постановлении, на два месяца начиная с 1 февраля органы местного самоуправления и юрлица, включая ИП, должны перевести на удаленку всех сотрудников, не вакцинированных от COVID-19 или не болевших им, помимо этого, муниципалитетам предписано перевести на удаленный формат работы людей старше 60 лет", - рассказали в пресс-службе правительства Колымы.

Также решено закрыть организации, в которых уровень привитых от коронавируса ниже планки в 80%. Такие предприятия должны приостановить свою деятельность до того момента, пока количество вакцинированных не будет поднято до плановых показателей. Прибывающие в регион вахтовики перед заездом на место работы должны провести неделю на самоизоляции.

За все время пандемии в Магаданской области было выявлено около 14,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели более 13,5 тыс. человек, 361 пациент умер. В регионе продолжается массовая вакцинация против инфекции, на данный момент сделали прививку почти 63 тыс. человек. Уровень коллективного иммунитета на территории области составляет 65,6%.