В Приморье с бродячими собаками будут справляться чипированием и ростом цены стерилизации

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Рабочая группа депутатов в Законодательном собрании Приморского края сформировала конкретные поправки в законопроект о безнадзорных животных, которые планируется принять на ближайшем заседании краевого парламента. Как сообщил ТАСС участник рабочей группы Эдуард Цой, среди предложенных мер - обязательное чипирование, увеличение финансирования на стерилизацию и допуск к ней частных фирм, а также наделение ветврачей правом принимать решение об усыплении агрессивных особей.

22 января в селе Домна Забайкальского края при нападении бездомных собак погибла семилетняя девочка, возбуждено уголовное дело. Губернатор Александр Осипов заявил, что в законодательстве есть изъяны, которые не позволяют удалить собак с улиц. Власти края намерены принять изменения в местный закон о безнадзорных животных для защиты людей от агрессивных собак, не дожидаясь соответствующих изменений федерального закона.

"Среди мер, которые будут внесены в законопроект, обязательное чипирование домашних животных, а также увеличение объема господдержки стерилизации бездомных собак. Большой проблемой пока остается то, что на тендеры по отлову и стерилизации собак почти не выходят компании из-за небольшой стоимости. Если сейчас на одну собаку выделяется около 7 тыс. рублей, то мы предложим увеличить эту сумму до 16,2 тыс. рублей", - сказал Цой.

По его словам, в бюджете этого года уже увеличен объем грантов на строительство ветеринарных пунктов передержки животных с 15 млн рублей (в 2021 году) до 113 млн рублей в год. Новым законопроектом предлагается разрешить участвовать в работе по отлову и стерилизации частным компаниям, чего ранее не допускалось. А поскольку госструктуры с такой специализацией есть не во всех районах, такая мера, по мысли законодателей, поможет реально распространить эту практику на большую часть Приморья.

"Теперь частные ветеринарные клиники смогут заняться этой работой, а ветеринарные врачи смогут самостоятельно определять уровень агрессивности собаки, и если нужно, то усыплять ее. Это вынужденная мера. В прошлом году в крае было 202 случая нападения собак на людей, а в этом - уже дважды бродячие животные покусали людей. Медлить нельзя", - отметил депутат.

Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщала, что ведомство проанализирует случаи гибели людей от нападения собак в региона и подготовит предложения по совершенствованию законодательства. Такое решение было принято после инцидента в Забайкальском крае.