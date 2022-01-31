На Камчатке 12% школьников перешли на дистанционный режим учебы из-за ситуации с COVID-19

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 января. /ТАСС/. В Камчатском крае обучаются дистанционно из-за эпидситуации 12% школьников от общего числа учащихся - это более 4 тыс. человек, сообщила в понедельник на оперативном совещании у губернатора министр образования региона Александра Короткова.

"Если выявлен хотя бы один случай COVID-19, класс переводится на дистанционный формат. На сегодня таких классов 144, болеет 161 ребенок. На дистанционной форме 4 235 человек. То есть примерно 12% от общего количества обучающихся, которое у нас есть", - сказала министр.

Ранее оперштаб сообщал, что за последние сутки в крае был зафиксирован максимальный ежесуточный прирост заразившихся - 203 человека. При этом глава региона Владимир Солодов сообщил, что пока эпидситуация не требует массового перехода школьников на дистанционное обучение.

На закрытый режим работы переведены Паратунский дом престарелых, Елизовский психоневрологический интернат для детей и молодых инвалидов и Елизовский дом-интернат психоневрологического типа, посещения этих учреждений запрещены.

Из-за распространения в регионе коронавируса с начала ноября в учреждения органов власти, заведения общепита на Камчатке можно попасть только с QR-кодами о вакцинации или перенесенном за последние полгода ковиде. Первую дозу вакцины в регионе получили более 132 тыс. человек, около 119 тыс. человек завершили вакцинацию. Ограничительные меры в связи с пандемией на полуострове продлены до конца января.