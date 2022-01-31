{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Якутии зафиксировали максимум заболевших COVID-19 за сутки за пандемию

В регионе выявили 2 820 новых случаев заражения коронавирусом

ЯКУТСК, 31 января. /ТАСС/. Число выявленных за последние сутки случаев заражения коронавирусом в Якутии составило 2 820, что стало максимальным показателем за все время пандемии. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале оперштаба Якутии.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"На 31.01.2022 года выявлено 2 820 новых случаев коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении. Из них 1 945 случаев зафиксировано в Якутске.

Ранее максимальное количество заболевших за сутки было зафиксировано 30 января - 2 623 случая.

Отмечается, что несмотря на увеличение количества выявленных случаев заболевания у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания.

По данным оперштаба Якутии, первым компонентом привиты 572 986 человек, что составляет 79,9% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 125 036 человек.

Теги
РоссияЯкутияПандемия COVID-19
Минобороны сдаст в эксплуатацию крупный больничный комплекс в Истре в мае
Его площадь составит 22,3 тыс. кв. м, в нем будет круглосуточный стационар на 160 койко-мест, терапевтическое, кардиологическое и травматологическое отделения, гинекология, пульмонология и реанимация
Читать полностью