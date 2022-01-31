Треть жителей Приморья получили социальные выплаты в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Треть жителей Приморского края в 2021 году получили денежные выплаты по программам социальной поддержки. На эти цели было направлено 25 млрд рублей, сообщил глава региона Олег Кожемяко в докладе на совещании по вопросам социально-экономического развития Приморского края в 2021 году и планах на 2022 год при вице-премьере - полпреде президента на Дальнем Востоке Юрии Трутневе.

"В прошлом году почти каждый третий приморец, а это 714 тыс. человек, получили денежную выплату в рамках 84 мер социальной поддержки. Всего на эти цели мы направили 25 млрд рублей", - сообщил губернатор.

Он уточнил, что президентские выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет получили более 53 тыс. семей (62,5 тыс. детей), что позволило вывести из бедности более 13 тыс. семей. Более 20 тыс. многодетных семей получили соцподдержку, что привело к росту рождения третьих и последующих детей.

"Более 1 000 детей-сирот получили квартиры. Еще пару лет назад этот показатель был в три раза меньше", - добавил Кожемяко.

Общий объем расходов на социальную политику в 2021 году составил 49,5 млрд рублей - это 30% всех расходов краевого бюджета. Губернатор отметил, что регион станет пилотным по введению новой меры поддержки - выплаты 1 млн рублей семьям, в которых появился третий и последующий ребенок. По его мнению, это положительно повлияет на демографическую ситуацию в крае.