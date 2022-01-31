Премьер-министр Новой Зеландии получила отрицательный результат теста на COVID-19

СИДНЕЙ, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, находящаяся на карантине после вероятного контакта с зараженным коронавирусом человеком, получила отрицательный результат теста на COVID-19. Об этом сообщили в понедельник в канцелярии главы правительства.

"Премьер-министр получила отрицательный [результат] теста на COVID-19. В соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения она останется в изоляции до конца вторника, 1 февраля, и <…> будет председательствовать на следующем заседании кабинета министров (состоится 1 февраля) дистанционно", - приводит информацию канцелярии издание The New Zealand Herald.

30 января стало известно, что генерал-губернатор Новой Зеландии Синди Киро и премьер-министр страны были вынуждены изолироваться после вероятного контакта с заразившимся коронавирусом человеком. Как сообщалось, высшие должностные лица страны 22 января совершили перелет из Керикери в Окленд, в то время как одна из стюардесс, работавших на борту, была больна COVID-19 и могла распространять инфекцию.

В Новой Зеландии продолжают фиксировать незначительный, но устойчивый рост числа заразившихся коронавирусом, за прошедшие сутки врачи подтвердили диагноз 130 инфицированных, после чего общее число зараженных с начала пандемии выросло до 16 416 человек. Согласно данным новозеландского Минздрава, в стране полностью вакцинировано 93% населения старше 16 лет (3,92 млн человек).