В Томске не планируют устраивать массовые гуляния во время праздников в этом году

ТОМСК, 31 января. /ТАСС/. Массовых гуляний в Томске на День города, День томича, День маленького томича, а также День Победы в 2022 году не планируются. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"Мы готовимся проводить городские праздники в этом году примерно так, как в 2020-м и 2021 годах. Речи о массовых гуляньях, когда мы собирали десятки тысяч томичей, не идет. Все праздничные мероприятия планируется сделать либо в онлайн-формате, либо с учетом послаблений эпидемиологического режима частично офлайн", - отметили в пресс-службе мэрии.

В 2020 году в Томске День Победы, а также День города и День томича прошли в онлайн-формате. В 2021-м власти смягчили ограничения, и праздники провели уже в смешанном формате.

Режим повышенной готовности, в том числе запрещающий массовые мероприятия, ввели в Томске 31 марта 2020 года. На данный момент запрет на них действует бессрочно.