Эксперт назвал факторы, повышающие риск возникновения природных пожаров на юге Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Установившаяся в Приморском крае теплая погода вместе с почти полным отсутствием снега в южных районах края существенно повышает риск возникновения природных пожаров уже в феврале. Об этом в беседе с ТАСС сообщил начальник "Примгидромета" Борис Кубай.

"Снегозапасы в крае уменьшаются с севера на юг. То есть в северных и центральных районах количество снега на уровне нормы или выше, а вот на юге, и особенно на побережье, снега, вы сами видите, почти нет. И, согласно нашим расчетам, в первой половине февраля снегопадов тоже не ожидается на юге. Пока прогностические модели говорят, что текущая теплая погода, когда ночью и утром температура на побережье не опускается ниже 15 градусов, сохранится до середины месяца", - сказал Кубай.

Он отметил, что оба этих фактора создают высокий риск возникновения природных пожаров уже в феврале.

"У нас были отдельные годы, когда уже в феврале в Хасанском районе (самый южный района края - прим. ТАСС) начинала гореть сухая трава. И в этот раз такой риск, по прогнозу, он пока сохраняется", - заявил глава "Примгидромета".

Лесные пожары в Приморье ежегодно охватывают площадь в десятки тысяч гектаров. Сезон обычно начинается в середине марта, но в 2019 году первые природные возгорания начались уже в январе. В 2020 году край впервые за много лет был признан полностью готовым в пожароопасному сезону.