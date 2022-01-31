СМИ: глава администрации Гонконга пропустит церемонию открытия Олимпиады в Пекине

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 января. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам отказалась от поездки в Пекин на церемонию открытия зимней Олимпиады. Она пожелала остаться в мегаполисе, чтобы руководить противоэпидемической работой, сообщила в понедельник газета South China Morning Post.

По ее данным, глава региона получила приглашение на предстоящую 4 февраля церемонию на стадионе "Птичье гнездо" и рассчитывала выехать в китайскую столицу 2 февраля. Однако в итоге она отменила эти планы из-за роста числа случаев заражения коронавирусом с неустановленным источником в этом специальном административном районе КНР.

В настоящее время Гонконг переживает пятую волну распространения коронавирусной инфекции. За последние сутки здесь был зарегистрирован 81 новый случай ковида, при этом цепочки заражения 15 пациентов не удалось отследить. В мегаполисе по распоряжению властей закрыты школы, спортивные, культурные и развлекательные объекты. Ресторанам после 18:00 (13:00 мск) разрешили работать только навынос. Отменены праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю, который наступает 1 февраля.