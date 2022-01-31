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В Петербурге вакцинировали почти 300 подростков от коронавируса

По словам председателя комитета по здравоохранению города Дмитрия Лисовца, нормативов по прививочной кампании среди детей Минздрав России не ставил

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Количество несовершеннолетних от 12 до 17 лет, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, выросло до 300 человек в Петербурге. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

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"На сегодняшний день вакцинировано 277 детей, за последние сутки вакцинировано 47 детей. Вакцинация осуществляется в поликлиниках. <...> Пока нет информации, когда будет поступать следующая вакцина, но мы рассчитываем, что с учетом интереса, который последние дни [наблюдается], когда началась вакцинация в нашем городе, поставка новой партии не заставит себя долго ждать", - рассказал он.

Как отметил Лисовец, Минздрав России не ставил каких-то определенных нормативов по вакцинации детей, это исключительно добровольное решение.

Первые 2 880 комплектов доз "Спутника М" поступили в Петербург 23 января. Из-за ограниченного количества вакцины городские власти рекомендовали прививать в первую очередь детей с хроническими заболеваниями, которые входят в группы риска.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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