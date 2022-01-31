В Свердловской области в 2022 году появятся первые вытрезвители

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Первые вытрезвители в развитие федерального закона, который вступил в силу с начала 2021 года, появятся в Свердловской области в 2022 году. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель губернатора региона Павел Креков во время пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Через муниципальные образования мы начнем в этом году создание таких учреждений. Начнем с крупных городов, где есть вокзалы, где проблема наиболее острая. Я думаю, в этом году они у нас появятся", - сказал он.

Креков добавил, что вопрос актуален, так как позволит разгрузить больницы региона. Работа вытрезвителей будет зоной ответственности властей муниципалитета, медицинских организаций и правоохранительных органов.

В декабре 2020 года Госдума приняла федеральный закон, который позволяет возродить систему медицинских вытрезвителей - специализированных учреждений, оказывающих помощь людям, находящимся в состоянии тяжелого алкогольного или наркотического опьянения. Он вступил в силу 1 января 2021 года. Создавать вытрезвители будут региональные власти. МВД России ранее утвердило порядок доставления нетрезвых жителей в медицинские вытрезвители и подразделения полиции.