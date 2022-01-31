В Крыму развернули дополнительные ковидные койки из-за роста заболеваемости

"На сегодняшний день для стационарного лечения пациентов с COVID-19 и внегоспитальными пневмониями в Крыму развернута 1 971 койка в 29 учреждениях здравоохранения, из них 1 730 - для взрослых, 241 - для детей. С кислородной поддержкой - 1 628 коек. Если же число пациентов, нуждающихся в госпитализации, будет расти, то система здравоохранения республики готова к оперативному развертыванию резервных объемов коечного фонда - это более 5 тыс. коек. Количество коек будет увеличиваться поэтапно, исходя из сложившейся ситуации. За последние сутки дополнительно развернуто 328 коек", - сказал Лясковский.

Он уточнил, что в медицинских организациях республики сформировали резерв препаратов, рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции и ее осложнений. Обеспечен необходимый запас средств индивидуальной защиты, а также дезинфицирующих средств. "В настоящее время в стационарах находятся 1 596 пациентов, из которых 182 человека младше 18 лет, 552 - в возрасте от 19 до 60 лет и 862 пациента старше 60 лет. В тяжелом и крайне тяжелом состоянии 156 больных, еще 666 пациентов получают оксигенотерапию", - рассказал замминистра.

На амбулаторном лечении находится 2 231 больной с новой коронавирусной инфекцией, уточнил он. "Есть мнение о том, что новый штамм "омикрон" протекает легче, чем его предшественник "дельта", однако важно понимать, что заражение коронавирусом все же сопряжено с риском тяжелого течения заболевания и летального исхода. Особенно это касается, так сказать, уязвимых категорий населения - пациентов с одним или несколькими хроническими заболеваниями, людей пожилого возраста. Количество тяжелых больных и смертей остается высоким. Также хотел бы отметить, что даже среди молодых пациентов, перенесших вирус в легкой форме, отмечаются стойкие последствия болезни - ухудшение памяти, постоянное ощущение слабости, одышка, панические атаки, долгое восстановление вкуса и запаха. Единственным способом сохранить свое здоровье и жизнь остается вакцинация", - подчеркнул Лясковский.

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Крыму зарегистрировали 595 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявили 133 142 положительных теста. В Минздраве республики также сообщили, что за сутки госпитализировали 117 пациентов. Выздоровели 207 человек, за все время пандемии - 123 428. Умерли за сутки шестеро, за все время - 4 715 пациентов.