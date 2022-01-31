Врачи Петербурга не отмечают тяжелого течения омикрон-штамма у детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Болезнь, вызванная штаммом коронавируса "омикрон", у детей протекает без осложнений, также прогнозируется более легкое течение. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции в ТАСС заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Детской городской клинической больницы №5 им. Н.Ф. Филатова Елена Дондурей.

"Сейчас клинически вообще невозможно отличить новую коронавирусную инфекцию от других привычных нам респираторных вирусных инфекций. <...> Это еще говорит о том, что новая коронавирусная инфекция становится больше детской, вполне возможно это приведет к завершению пандемии, после того, как переболеют дети. Каких-то особых осложнений именно в эту волну мы не видим, наоборот мы прогнозируем более легкое течение, а рост госпитализаций связан просто с увеличением числа заболевших", - рассказала она.

Как добавила заведующая отделением для детей с COVID-19 Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Светлана Баннова, дети намного быстрее поправляются, чем в предыдущие волны. "Родители естественно напуганы, а соответственно легкие формы госпитализируются тоже, потому что не знают, как дальше себя инфекция поведет, но на самом деле детки намного быстрее поправляются и быстрее выписываются, чем по предыдущим волнам", - сообщила она.

По данным специалистов, с 2020 года в стационарах Детской городской клинической больницы №5 и Педиатрического университета были зафиксированы 16 летальных случаев детей от COVID-19. "Стоит подчеркнуть, что все без исключения дети имели тяжелую сопутствующую патологию, и исход заболевания был предрешен не самой коронавирусной инфекцией", - отметила Дондурей.