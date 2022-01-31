Суточное число заражений коронавирусом в Мордовии возросло в пять раз с середины января

ТАСС, 31 января. Суточный показатель заражений коронавирусом в Мордовии вырос, по подсчетам ТАСС, в пять раз. За минувшие сутки выявили 311 случаев, сообщили в понедельник в пресс-службе главы Мордовии.

"За сутки в Мордовии выявлено 311 случаев коронавируса, 155 человек выписаны с выздоровлением", - говорится в сообщении.

В середине января в республике выявляли около 65 случаев в день. На стационарном лечении 15 января находились 564 человека.

Ранее власти Мордовии усилили ограничительные мероприятия в связи с ростом заболеваемости. Так, несовершеннолетним до 15 февраля запретили посещать музеи, кафе, фитнес-центры, концертные залы, кинотеатры, выставки и торговые центры, а также зрелищные и иные мероприятия в качестве зрителей. Спортивные и физкультурные мероприятия с участием лиц до 18 лет в этот период проводиться не будут, а спортивные мероприятия из плана региональных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных мероприятий будут проходить без очного присутствия зрителей. Кроме того, на дистанционный режим переведены занятия по программам дополнительного образования.

11 октября региональное управление Роспотребнадзора ввело обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, с 15 октября в регионе требуются ковид-сертификаты для посещения заведений общепита, предприятий сферы бытовых услуг, организаций культуры и спорта. С 10 ноября ковид-сертификаты нужны для посещения гостиниц и объектов розничной торговли площадью больше 150 кв. метров, продающих непродовольственные товары. В Мордовии действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия.