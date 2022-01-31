Школьники составляют более 30% в структуре заболевших коронавирусом в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Более 30% в структуре заболевших коронавирусом в Свердловской области составляют школьники и подростки. Об этом сообщили в понедельник в Едином центре общественного здоровья и медицинской профилактики со ссылкой на главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Минздрава Свердловской области Александра Харитонова.

"Заболеваемость COVID-19 остается на высоком уровне, без тенденции к снижению. В структуре заболевших 32% - это дети школьного возраста и подростки. Но обращаю отдельное внимание, что среди тех, кто переносит болезнь в легкой форме, преобладают ранее привитые против коронавируса. Так многомесячная практика подтверждает эффективность вакцинации. И я вновь и вновь призываю всех непривитых против COVID-19 сделать прививку, защитив себя и близких от тяжелого течения болезни", - цитируют Харитонова в центре.

Как уточнили в Едином центре медпрофилактики, из-за увеличения количества заболевших в регионе медики перераспределяют нагрузку. Максимум усилий направляется на обслуживание вызовов и оказание неотложной помощи пациентам.

В Свердловской области действует обязательная вакцинация для отдельных категорий населения. В регионе с 3 февраля запретили работу заведений общепита в ночное время. Ковид-сертификаты необходимо предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от общего числа населения в регионе вакцинировались чуть больше 57%, а от числа взрослых - 71,8%.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за все время пандемии выявили более 223 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 191 тыс. человек, 9 981 умер.