Более 7 тыс. водоплавающих птиц остались в Москве этой зимой

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Итоги зимней переписи водоплавающих птиц подвели в Москве. В этом году специалисты зафиксировали, что на зимовку осталось более 7 тыс. водоплавающих птиц, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Утиная перепись прошла на природных территориях города. Считали оставшихся на зимовку водоплавающих и околоводных птиц на водоемах 11 природных территорий Москвы и соседних городских территориях. Специалистам помогали волонтеры и школьники", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что итоги учета, полученные в рамках мероприятий Мосприроды, будут направлены для подведения общих итогов Всероссийской акции "Серая шейка-2022".

"Всего в рамках зимней переписи было зафиксировано, что на зимовку осталось 7 337 крякв, из которых 4 189 самцов (селезней) и более чем на тысячу меньше самок (уток): 3 148. Но переживать за демографический дисбаланс среди крякв не стоит. Пары у них будут формироваться весной, когда в город вернутся еще и те кряквы, которые по осени мигрировали южнее", - рассказал собеседник агентства.

Лидером по кряквам стали природные территории СВАО: там обнаружены 2 644 особи. На втором месте - водоемы природных территорий "Кузьминки-Люблино", где были обнаружены 1 533 кряквы. В свою очередь специалисты природных территорий "Битцевский лес" насчитали на городских территориях и реке Битца 1152 кряквы. Из краснокнижных находок в ходе учета в СВАО обнаружены мандаринки (3-я категория редкости Красной книги России, для Москвы это интродуцент), в природно-историческом парке "Измайлово" - чирок-свистунок (1-я категория Красной книги Москвы) и хохлатая чернеть (3-я категория Красной книги Москвы).

"Цель мероприятия - узнать, какие виды пернатых зимуют в городе, собрать данные об изменении их численности и мест обитания. Ведь городская орнитофауна - это один из индикаторов экологической обстановки в городе и состояния водоемов", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя "Мосприроды" Веры Струковой.