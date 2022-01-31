В костеле Святого Николая в Киеве завершили реставрационные работы после пожара

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Реставрация костела Святого Николая в Киеве, где в сентябре 2021 года произошел пожар, завершена. Об этом в понедельник сообщил юридический представитель бизнесменов, оплативших работы, Маси Найем.

"Противоаварийные работы в костеле Св. Николая завершены. Это произошло сегодня, 31 января 2022 года. Все работы были оплачены благотворителями. Стоимость всех работ и услуг - 21 546 802,90 гривен (почти $750 тыс.)", - написал он в Facebook.

Найем уточнил, что большая часть средств пошла на собственно противоаварийный ремонт и реставрацию - около 19,3 млн гривен ($665 тыс.), остальные средства потратили на разработку рабочего проекта и технического обследования здания. По его словам, на благотворительном счете, созданном бизнесом, осталось около 8 млн гривен ($275 тыс.). Найем пообещал позже уточнить, куда направят эти средства.

О пожаре

Поздним вечером 3 сентября 2021 года в Киеве произошел пожар в костеле Святого Николая. Огонь полностью уничтожил ценный орган, который использовали Национальный дом камерной и органной музыки и римско-католический приход. На следующий день представители украинского крупного и среднего бизнеса инициировали сбор средств на восстановление костела. За один день собрали более 18 млн гривен (более $620 тыс.).

В здании костела с начала 1980-х годов размещался Национальный дом органной и камерной музыки, и специально для него был заказан орган производства известной чешской фирмы Rieger-Kloss. Стоимость инструмента, по некоторым сообщениям, оценивали до 1,5 млн евро. Инструмент был выполнен с использованием дорогих пород дерева, в едином стиле с собором, имел широкую тембровую палитру, позволяя исполнять как произведения старых авторов, так и современную музыку.

После пожара власти решили костел передать в постоянное пользование Римско-католической церкви, а для творческих коллективов построить новую концертную площадку - Дом органной и камерной музыки. Генеральный директор Национального дома органной и камерной музыки Украины Ольга Кононенко ранее в интервью каналу "Дом" сообщила, что сгоревший инструмент был единственным в украинской столице концертным органом.

Николаевский костел был построен в конце XIX - начале XX веков архитектором Владиславом Городецким в неоготическом стиле. В советское время здание использовалось не по назначению. Возрождение церковной жизни римско-католической общины началось в конце 80-х годов XX века, с 1992 года в храме начали регулярно проводиться богослужения, чередующиеся по договоренности с концертной деятельностью Дома органной музыки. Однако само здание, внесенное в список сооружений, не подлежащих возвращению религиозным объединениям, принадлежит государству. 25 июня 2001 года костел посетил папа римский Иоанн Павел II.