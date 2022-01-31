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Пандемия COVID-19

Власти Петербурга сократили разрешенное число участников мероприятий до 20 человек

В постановлении также отдельно прописаны временные правила посещения торжественной регистрации рождения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Число участников мероприятий, которые проводятся в Санкт-Петербурге без дополнительных согласований, не должно превышать 20 человек. Об этом говорится в обновленном постановлении о противодействии распространению коронавируса, которое подписал губернатор Петербурга Александр Беглов в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

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"Проведение мероприятий без согласования и иных ранее установленных требований допускается только в количестве до 20 человек (ранее - до 40)", - говорится в сообщении пресс-службы. Это касается проведения в том числе спортивных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и прочих мероприятий. Исключение составляют мероприятия, согласованные с профильными комитетами городской администрации и Роспотребнадзором.

В постановлении также отдельно прописаны временные правила посещения торжественной регистрации рождения. "Потребуется предъявление документов, подтверждающих вакцинацию, противопоказания к вакцинации, либо перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией. Данное требование не будет распространяться на родителей ребенка, чье рождение регистрируется", - сообщила пресс-служба. Исполнительным органам государственной власти предоставлено право при необходимости отдельно утверждать порядок посещения государственных учреждений и многофункциональных центров предоставления государственных услуг.

Ограничения в Петербурге

В Санкт-Петербурге действует система предъявления QR-кодов о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе от прививки для допуска на мероприятия и в общественные места, включая музеи, театры, спортивные залы, непродовольственные магазины, кафе и рестораны. В городе сохраняется запрет на ночную работу ресторанов, кинотеатров, концертных залов и других развлекательных заведений.

Детям запрещено по 13 февраля посещать музеи, театры, зоопарки, цирки, бассейны и другие культурные, спортивные и развлекательные объекты, а также непродовольственные магазины и заведения общепита. Временно запрещены очные дополнительные занятия для детей, старшие классы переведены на дистанционное обучение. Срок действия основных ограничений, в том числе требование носить защитные маски в транспорте и общественных местах, в Санкт-Петербурге продлен по 31 марта.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается сложной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом поднялся до 15 802 человек, госпитализированы 548. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 856 385 человек (1 614 за сутки), умерли 29 901 (60 за сутки).

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РоссияПандемия COVID-19
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