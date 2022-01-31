В Карелии ревакцинировались от ковида 87,3% от числа привитых более полугода назад

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 января. /ТАСС/. Уровень ревакцинированных от коронавируса граждан, которым на сегодня требовалась повторная прививка, в Карелии составляет 87,3%. При этом процесс ревакцинации в регионе в два раза превышает темп первичной вакцинации от новой инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики.

"Темпы ревакцинации, действительно, выше, чем вакцинации. Это граждане, которые активно вакцинировались в начальный период прививочной кампании. Ревакцинацию прошли 87,3% от тех, кот подлежит ревакцинации на сегодняшний день", - рассказал собеседник агентства.

Доля ревакцинированных на сегодня в республике составляет около 16% от всего взрослого населения Карелии, добавили в пресс-службе. Ранее в ходе прямой линии главы Карелии на тему ухудшения эпидобстановки из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон" доцент кафедры мединститута Петрозаводского госуниверситета Людмила Рубис отметила, что клиническая практика показывает эффективность ревакцинации от коровнавируса. Среди тех, кто прошел повторный прививочный курс, фиксируется 0,8% случаев заболевания, в то время как среди вакцинировавшихся весной или летом 2021 года этот показатель приближается к 4%.

Ранее глава регионального Минздрава Михаил Охлопков отмечал, что в Карелии большинство случаев заражения сейчас вызваны именно новым штаммом коронавируса "омикроном". Резкий рост заболеваемости может привести к нехватке бесплатных лекарств, которые получают люди с ковидом на домашнем лечении. Сегодня на складах медорганизаций препаратов осталось на период от двух недель до месяца. "Это при сегодняшней эпидситуации. Повторюсь, если она ухудшится, то препаратов может не хватить", - пояснил министр здравоохранения республики, добавив, что дополнительно региону из федерального бюджета выделили 37 млн рублей на пополнение запасов.

Глава регионального Минздрава еще раз напомнил об ответственности каждого в период пандемии и призвал людей соблюдать все меры предосторожности, а также вакцинироваться и ревакцинироваться в сроки.

По данным Минздрава Карелии, в республике за время пандемии выявили 98 955 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 723 человека, из которых не были вакцинированы 694. В ковидных стационарах получают лечение 739 пациентов, доля свободных коек составляет 22,4%. Выздоровели за все время 94 055 пациентов, умерли - 1 316. Одним компонентом вакцины привились 284 557 человек, что составляет 58,7% от взрослого населения республики, или 73% от плана.