В Петербурге назначили штрафы на 60 млн рублей за ненадлежащую уборку снега и наледи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Государственная административно-техническая инспекция Петербурга назначила организациям штрафы на сумму более 60 млн рублей за ненадлежащую уборку снега и наледи. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"С начала снегопадов ГАТИ назначила организациям штрафы на сумму более 60 млн рублей за ненадлежащую уборку снега и наледи", - говорится в сообщении.

Только за 28 января сумма начисленных штрафов составила 2,57 млн рублей. В частности, ООО "Агроторг" за неубранный снег на прилегающей к магазину территории на проспекте Большевиков, д. 83 назначили штраф в размере 550 тыс. рублей. ОАО "РЖД" за неубранный снег и наледь с кровли Витебского вокзала, расположенного по адресу Загородный проспект, д. 52, назначили штраф 300 тыс. рублей. ООО "Содействие" за неубранную от снега зону производства работ по адресу Миллионная ул., д. 5, назначили штраф 160 тыс. рублей.

На прошедшей неделе Государственная административно-техническая инспекция вынесла постановления о привлечении к ответственности за несоблюдение порядка уборки от снега и наледи зон производства работ, внутриквартальных территорий и кровель нежилых зданий.

ГАТИ продолжает ежедневно проводить осмотры территорий, кровель нежилых зданий и зон производства работ на предмет своевременной очистки от снега и наледи.

Этой зимой Петербург побил множество рекордов по количеству выпавших осадков. Поступало большое количество жалоб от жителей на некачественную уборку тротуаров, дорог, внутриквартальных территорий. Вице-губернатор города Анатолий Повелий объяснял причины некачественной уборки этой зимой множеством факторов, среди которых - большой объем выпавшего снега, температурные скачки, отток трудовых ресурсов из-за пандемии коронавируса.