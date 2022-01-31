В Татарстане количество разводов относительно допандемийного периода выросло на 15%

КАЗАНЬ, 31 января. /ТАСС/. Количество разводов в Татарстане выросло на 15% относительно допандемийного 2019 года. При этом число разводов при наличии в семье несовершеннолетних детей сократилось, сообщила ТАСС начальник Управления ЗАГС Татарстана Гульшат Нигматуллина.

"Разводы увеличились где-то процентов на 15 относительно 2019 года. 2020 год не показательный в связи с тем, что у нас было приостановлено расторжение брака, и мы не берем эти данные, поскольку они не являются показательными", - сказала Нигматуллина.

В то же время, по ее словам, второй год подряд сокращается количество расторжений брака в семьях, имеющих несовершеннолетних детей. Согласно опубликованным на сайте ведомства данным, в 2019 году таких семей было 11,6 тыс., в 2020-м - 10,2 тыс., по итогам прошлого года - 9,5 тыс. Снижение в сравнении с 2019 годом составило 17,6%.

В 2021 году 79% расторжений брака органы ЗАГС оформили по решениям судов. При этом в прошлом году в Татарстане заключено 24,6 тыс. браков, что на 5 303 пары больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Нигматуллина напомнила, что в республике работает круглосуточная телефонная линия психологической поддержки. "За прошлый год порядка 1 000 пар смогли уйти от бракоразводного процесса. "Это работа кропотливая, адресная", - сказала она.

Работа в пандемию

Нигматуллина сообщила, что на данный момент не планируется введение новых запретов на регистрацию браков или других актов гражданского состояния на фоне роста заболеваемости COVID-19.

"У нас в республике есть оперативный штаб, который решает все вопросы, связанные с ограничениями по проведению массовых мероприятий. И в данном случае нет подобного рода указаний о том, что мы вводим ограничения по регистрации или приостановлении какого-либо вида регистраций актов гражданского состояния. Мы работаем в обычном режиме", - сказала Нигматуллина.

Как сообщается на сайте правительства Татарстана, заболеваемость COVID-19 в третью декаду января увеличилась в республике более чем в пять раз. Омикрон-штамм выявили у 36% недавно заболевших COVID-19 жителей республики. За предыдущие сутки в регионе были выявлены максимальные 698 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зафиксировано 48 865 случаев COVID-19. Умерли 1 587 человек. Выздоровели за весь период 39 128 человек.