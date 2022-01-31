Проценко призвал не терять настороженность к омикрон-штамму коронавируса

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Людям с хроническими заболеваниями и пожилым не стоит расслабляться и терять настороженность по отношению к штамму коронавируса "омикрон". Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире RTVI .

"Я очень надеюсь, что она [группа риска] менее рискует. Но тут очень важно понимать, что для этих групп риска (люди с хроническими заболеваниями и старше 60 лет - прим. ТАСС) не надо терять настороженность <...> Главный посыл: если у вас лихорадка продолжается больше 48-72 часов, это серьезный повод для того, чтобы обратиться в кол-центр, к врачам, и в первую очередь - пациентам групп риска. Я думаю, что тут, если у вас лихорадка не купируется в течение двух дней, это серьезный повод обращаться за медицинской помощью", - сказал Проценко.

Он отметил, что при "омикроне" возможна вспышка лихорадки до 39 градусов в течение двух-трех суток. Это может плохо сказаться на пациентах старше 60 лет, с сопутствующими патологиями, ожирением. По словам Проценко, несмотря на то, что идет "лавинообразный рост" случаев, врачи не видят "лавинообразного роста" госпитализаций, хотя нагрузка на систему здравоохранения и на ее амбулаторную часть резко возросла.

По словам главврача, врачи надеются, что пандемия, как это складывалось исторически, продлится всего два-три года. Но раньше не было такого "мощного инструмента, как вакцинация".

"Очень надеемся, что рано или поздно это правда превратится в некую сезонную историю, которую мы будем контролировать путем вакцинации, как мы контролируем тот же грипп, профилактика его тяжелых форм", - добавил Проценко.