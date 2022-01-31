Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер и его жена заразились коронавирусом

БЕРЛИН, 31 января. /ТАСС/. Бывший федеральный канцлер Германии (1998-2005) Герхард Шрёдер и его супруга Со Ён Ким-Шрёдер заразились коронавирусом, пока серьезных симптомов не наблюдается. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на странице жены политика в Instagram .

"К сожалению, мы заразились. Мы оба не имеем серьезных симптомов, возможно, потому, что нам сделали бустерную прививку", - отмечается в тексте. Ранее об инфицировании Шрёдера коронавирусом проинформировал также журнал Der Spiegel. Шрёдер женился на своей подруге и личной переводчице Со Ён Ким в 2018 году.

27 января Институт вирусологии им. Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) сообщил, что число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Германии возросло за сутки на 203 136, что стало новым антирекордом за все время пандемии.