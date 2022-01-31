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Пандемия COVID-19
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Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер и его жена заразились коронавирусом

Как сообщила Со Ён Ким-Шрёдер, у них нет серьезных симптомов заболевания
Герхард Шрёдер и Ким Со Ён EPA-EFE/CLEMENS BILAN
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Герхард Шрёдер и Ким Со Ён
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 31 января. /ТАСС/. Бывший федеральный канцлер Германии (1998-2005) Герхард Шрёдер и его супруга Со Ён Ким-Шрёдер заразились коронавирусом, пока серьезных симптомов не наблюдается. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на странице жены политика в Instagram.

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"К сожалению, мы заразились. Мы оба не имеем серьезных симптомов, возможно, потому, что нам сделали бустерную прививку", - отмечается в тексте. Ранее об инфицировании Шрёдера коронавирусом проинформировал также журнал Der Spiegel. Шрёдер женился на своей подруге и личной переводчице Со Ён Ким в 2018 году.

27 января Институт вирусологии им. Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) сообщил, что число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Германии возросло за сутки на 203 136, что стало новым антирекордом за все время пандемии.

Теги
ГерманияШрёдер, ГерхардПандемия COVID-19
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