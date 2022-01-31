Проценко рассказал, на какие "побочки" чаще всего жалуются переболевшие ковидом

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Специалисты опросили пациентов, переболевших COVID-19, и выяснили, что чаще всего они жалуются на раздражительность, депрессию и потерю памяти. Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире RTVI .

"Мы провели исследование, опросник наших пациентов различного возраста, задавая им вопросы в период нахождения в стационаре и по их разрешению потом обзванивали их спустя время. И мы видели, что да, действительно, депрессия, очень важно - быстрая утомляемость, нарушение короткой памяти <...> наблюдаются, причем, у пациентов <...> моложе 60 лет это в среднем разрешается за две-три недели, у пожилых пациентов старше 65 это затягивалось до двух-трех месяцев", - сказал Проценко.

По опросам, в основном пациенты жаловались также на раздражительность, уточнил главврач.

Он также отметил, что коронавирус очень сильно простимулировал развитие медицинских технологий, увеличил реанимационный коечный фонд, изменил парк аппаратов ИВЛ, также создается противоэпидемический щит за счет большого количества ПЦР-лабораторий.

"Стимул для развития медицины, здравоохранения был колоссальный. Отрадно видеть, что, наверное, сейчас по престижу для абитуриентов вновь медики вернулись в топ", - добавил Проценко.