В Тюменской области число трудоустроенных осужденных за год выросло почти на 6%

ТЮМЕНЬ, 31 января. /ТАСС/. Количество трудоустроенных осужденных за 2021 год увеличилось почти на 6% в Тюменской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСИН по Тюменской области.

"В 2021 году наблюдался рост на 5,5% количества трудоустроенных осужденных в исправительных колониях юга Тюменской области. <...> Особое внимание уделялось производственно-хозяйственной деятельности, которая была направлена на решение, в первую очередь, вопросов ресоциализации личности, восстановления и закрепления у осужденных трудовых навыков, необходимых для их адаптации в обществе", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе ведомства, центрами трудовой адаптации осужденных освоено 28 новых видов продукции - швейные изделия, пищевая промышленность, дерево - и металлообработка.