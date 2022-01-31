В январе в Подмосковье произошло 350 аварийных отключений электроэнергии

МОСКВА, 31 января, /ТАСС/. Около 350 аварийных отключений электроэнергии зафиксировано в Подмосковье в январе, что почти на 70% меньше среднемесячного количества таких отключений в 2021 году. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

"Количество проблем с электроснабжением в январе текущего года ниже среднемесячного за 2021 год. За минувший месяц в области зафиксировано 350 аварийных отключений. При этом следует отметить, что среднемесячное количество таких отключений в 2021 году составило 507. Среднее время восстановления электроснабжения - приблизительно полтора часа", - говорится в сообщении.

Больше всего под отключение попадали жители Мытищ, Орехово-Зуево, Чехова, Одинцовского, Раменского городских округов. Тем не менее, в министерстве констатируют, что "в январе отмечается значительно более стабильная ситуация с электроснабжением, чем во всей второй половине 2021 года".

"По поручению губернатора Андрея Воробьева Министерство энергетики Московской области контролирует выполнение комплексной программы мероприятий по повышению качества и надежности энергоснабжения потребителей. И результат этой работы очевиден: количество проблем с электроснабжением жителей снижается. Энергетики ежегодно в полном объеме выполняют ремонтные и инвестиционные программы, направленные на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей", - сказал министр энергетики региона Александр Самарин, чьи слова приводит пресс-служба.