В Калининградской области разрешили посещение торговых центров и кафе без QR-кодов

КАЛИНИНГРАД, 31 января. /ТАСС/. Власти Калининградской области отменили действовавшую в регионе систему QR-кодов о вакцинации для посещения общественных мест. До 1 марта она сохранится для музеев, концертных площадок, массовых мероприятий и заселения в места массового проживания, сообщила пресс-служба областного правительства.

"С 1 февраля сняты ограничения по предъявлению QR-кодов в торговых центрах и на объектах общепита. Также с 1 февраля увеличивается до 70% заполнение сидячих мест в театрах, филармониях, концертных залах при условии соблюдения социальной дистанции. <...> До 1 марта электронный сертификат [о вакцинации] необходимо будет представить при посещении музеев, концертных площадок, при участии в массовых мероприятиях и заселении в общежития и места массового проживания", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Мы приняли это решение, исходя из высокого уровня коллективного иммунитета, 75,4% <...>. На сегодня полностью привиты более 580 тыс. калининградцев, активно идет ревакцинация. Кроме того, сегодня стартовала вакцинация наших школьников и студентов в возрасте от 11 до 17 лет", - подчеркнул заместитель председателя правительства области Илья Баринов, которого цитирует пресс-служба.

В области расширили возможности регионального call-центра, новое подразделение развернуто на базе центральной городской клинической больницы. Открытие площадки позволило вдвое увеличить штат операторов и сократить срок ожидания ответа. Из бюджета области направлено 88 млн рублей на приобретение экспресс-тестов на коронавирус.

Во всех поликлиниках Калининграда организована работа временных центров амбулаторной помощи пациентам с симптомами ОРВИ, в том числе подросткам. На сайте министерства здравоохранения области созданы интерактивные карты, с помощью которых можно узнать, сколько человек находятся в очереди ожидания в центрах амбулаторной помощи.

Пациентам с температурой тела 38 градусов и выше, инвалидам, гражданам старше 60 лет и родителям детей до 13 лет с признаками ОРВИ рекомендовано вызывать врачей на дом. На главной странице сайта регионального Минздрава размещены баннеры для вызова врача на дом.

Ситуация в регионе

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 31 января в области выявлено 93 298 случаев заражения COVID-19, в том числе 948 за прошедшие сутки. Вылечились 82 555 пациентов, умерли 1 443 человека. Остаются под медицинским наблюдением 65 502 человека.