Исаев надеется, что Дума сможет принять новый закон о занятости до конца года

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев рассчитывает, что депутаты смогут принять новый закон о занятости до конца 2022 года. Об этом Исаев сообщил в понедельник по итогам заседания рабочей группы по совершенствованию трудового законодательства и законодательства о занятости населения в РФ.

"Закон будет направлен на то, чтобы больше людей работали легально и получили права на пенсии и социальные пособия. Работа будет вестись в течение года, и мы рассчитываем, что к концу 2022 года закон, который получит поддержку социальных партнеров, будет принят Государственной думой", - приводит слова Исаева пресс-служба фракции.

Речь идет о новой редакции федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации". Как напомнил Исаев, действующий сегодня закон был принят 30 лет назад. За это время в законодательство о занятости было внесено 50 поправок, в том числе о возможности предоставления службами занятости услуг дистанционно. "Но нужен новый закон. И сегодня мы обговорили со сторонами социального партнерства - министерством труда, профсоюзами и работодателями - предполагаемую структуру и содержание этого закона", - отметил Исаев.

В частности, в законе будет дано определение понятия "самозанятый", оговорены права таких категорий работников и возможности их социального страхования и социальной защиты. Также, добавил Исаев, планируется прописать в законе определения "платформенной занятости" и "неконвенциональной занятости".

Кроме того, на заседании рабочей группы участники обсудили поручение президента РФ Владимира Путина, связанное с катастрофой на шахте Листвяжная, а также поручения, которые дала Госдума по итогам "правительственного часа" с участием министра труда Антона Котякова. Так, отметил Исаев, обсуждались меры по регулированию заработной платы и обеспечению контроля за охраной труда и техникой безопасности, в том числе профсоюзного контроля.

"Мы договорились о том, что подготовим поправки в Трудовой кодекс, расширяющие перечень вопросов, которые будут регулироваться через коллективные договоры и соглашения. Сами эти договоры станут обязательными к исполнению", - добавил депутат. В частности, по его словам, если соглашение по отрасли было подписано объединением работодателей и профсоюзом, то после регистрации этого соглашения в Минтруде оно будет распространяться на все предприятия данной отрасли, независимо от участия в его принятии конкретных работодателей. "Право контролировать исполнение данных соглашений сегодня дано только профсоюзам и объединениям работодателей. Мы предполагаем также дать это право Минтруду и Рострудинспекции для того, чтобы выполнение норм по охране труда и выплаты заработной планы проходили в соответствии с договоренностями, достигнутыми между профсоюзами и работодателями", - подчеркнул Исаев.