Венесуэла получила 1 млн доз кубинской вакцины от коронавируса

ГАВАНА, 31 января. /ТАСС/. Партия из 1 млн доз вакцины от коронавируса кубинского производства Soberana Plus прибыла в Венесуэлу, сообщает в понедельник телеканал TeleSUR.

К настоящему моменту в Боливарианская Республика получила более 8 млн доз различных кубинских вакцин от ковида. В июне власти стран заключили соглашение о поставке 12 млн доз вакцины, эффективность которой, по данным кубинских медиков, превышает 92%.

По данным властей Венесуэлы, с начала пандемии в стране коронавирусом заразились более 484 тыс. человек, умерли свыше 5,4 тыс. Руководство республики отмечает, что полностью или частично вакцинацию прошли более 90% жителей. Правительство страны использует для вакцинации граждан препараты, полученные от России, Китая и Кубы.