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Родительские штабы для контроля строительства школ планируют создать в Дагестане

По словам замминистра образования и науки региона Али Магомедова, родители могут принимать участие также в выборе дизайнерского оформления

МАХАЧКАЛА, 31 января. /ТАСС/. Штабы родительского контроля могут появиться в Дагестане для отслеживания ремонтных работ в школах региона. Они будут регулярно докладывать о ходе плановых мероприятий и согласовывать приемку документов, об этом сообщается в понедельник на аккаунте министерства образования и науки региона в Instagram.

"В тех муниципалитетах, где будет проводиться ремонт школ, должны быть созданы штабы родительского контроля, которые систематически будут докладывать о ходе проведения мероприятий", - цитирует пресс-служба заместителя министра образования и науки Дагестана Али Магомедова.

В министерстве отметили, что Дагестану были выделены средства из федерального бюджета на проведение капитального ремонта в 210 школах. По словам Магомедова, родители должны принимать участие, в том числе, в выборе дизайнерского оформления.

"Приемка документов может быть подписана только после осмотра проделанной работы родителями и их положительной оценки", - заверил Магомедов.

Ранее распоряжением правительства России Дагестану выделили средства из федерального бюджета для ремонта школ в объеме: на 2022 год - 4,2 млрд рублей, на 2023 год - 2,5 млрд рублей. Выделенные средства в том числе потратят на оснащение оборудованием школ, в которых будет осуществляться капремонт. Ожидается, что в учебных заведениях обновятся инвентари, компьютерная техника и лабораторное оборудование.

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Северный КавказДагестан
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