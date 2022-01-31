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Президент Гондураса предложила сделать бесплатной электроэнергию для 1,3 млн семей

Речь идет о малоимущих семьях с ежемесячным потреблением менее 150 кВт

ГАВАНА, 31 января. /ТАСС/. Президент Гондураса Сиомара Кастро предложила сделать бесплатной электроэнергию для малообеспеченных семей. Об этом в понедельник сообщило агентство Prensa Latina.

Кастро, вступившая в должность 27 января, направила на рассмотрение в парламент центральноамериканской республики проект реформы закона об электроэнергетике, который подразумевает бесплатное обеспечение светом 1,3 млн малоимущих семей с ежемесячным потреблением менее 150 кВт.

На выборах в ноябре 2021 прошлого года Кастро баллотировалась от левой Партии свободы и перестройки. Основными пунктами ее предвыборной программы были снижение цен на электричество и топливо, борьба с коррупцией и последствиями пандемии, создание рабочих мест, увеличение финансирования сферы образования. Она обещала своим избирателям бороться с вырубкой лесов и содействовать развитию туризма.

В ходе выборов Кастро получила поддержку 51% избирателей, ее ближайший соперник - мэр столицы Тегусигальпы Насри Асфура, представляющий Национальную партию, набрал 37% голосов.

Теги
ГондурасКастро, Сиомара
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