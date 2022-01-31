Эксперт: количество гроз в январе в Сочи в несколько раз превысило норму

СОЧИ, 31 января. /ТАСС/. Количество гроз, зафиксированных в Сочи в январе, в несколько раз превысило климатическую норму. Об этом сообщил на странице в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В текущем январе частота молниевых разрядов существенно возросла. Так, количество гроз, которых по климату в этом месяце должно быть не более двух случаев, уже в несколько раз превышает норму", - сказал синоптик.

Сочи расположен в зоне влажных субтропиков, напомнил специалист центра погоды. Пик активной грозовой деятельности здесь приходится на лето и первый месяц осени. Как отметил Тишковец, за последний месяц зафиксировано семь случаев удара молний в воздушные суда при посадке в аэропорту Сочи, "после чего самолеты отстранялись от полетов для проверки технического состояния".

Ранее в понедельник в пресс-службе компании "Аэродинамика", которая управляет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы, сообщили ТАСС, что молния ударила в самолет из Красноярска, который заходил на посадку в аэропорту Сочи.