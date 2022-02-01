"Ъ": ГП готовит предложения об аннулировании ошибочных штрафов с камер для водителей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ готовит поправки к закону "Об автодорогах и о дорожной деятельности". В частности предлагается без заявлений пострадавших граждан аннулировать штрафы, вынесенные в период некорректной работы камеры, пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на ведомство.

Дорожные камеры по-прежнему иногда "используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями", рассказали изданию в Генпрокуратуре по итогам проверки работы комплексов автоматической фиксации в 2021 году. Там предлагают скорректировать законодательство для более удобного аннулирования ошибочных штрафов, назначенных гражданам, пишет газета. В ведомстве сообщили, что в 2021 году региональные прокуроры проверяли законность применения дорожных камер и правомочность договоров на эксплуатацию систем фиксации нарушений ПДД. "Несмотря на принимаемые ведомствами меры, ситуация в данной сфере продолжала оставаться сложной", - отметили там.

Прокуроры Бурятии, Дагестана, Карелии, Краснодарского, Хабаровского краев, Иркутской, Кировской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Московской, Омской, Самарской, Ульяновской областей обнаружили камеры, установленные "за пределами мест концентрации ДТП", рассказали в Генпрокуратуре.

В ведомстве также привели в пример Нижегородскую область, где с 21 по 26 августа с помощью камер ГИБДД вынесла более 6,5 тыс. штрафов за превышение скорости на сумму более 4,2 млн рублей. Но на самом деле нарушений не было, а неправильно закрепленный комплекс определял скорость некорректно. Все штрафы отменили, пишет "Коммерсант". А в городе Волхове Ленинградской области с 11 по 21 октября с помощью камер выносились штрафы, исходя из ограничения скорости в 40 км/ч, хотя фактически лимит был 60 км/ч. Более 3 тыс. автовладельцев были незаконно оштрафованы, так как обслуживающая дорогу организация не успела поставить знаки 40 км/ч, но комплексы на новый режим уже переключили, пояснили газете в Генпрокуратуре.

Госдума в декабре приняла в первом чтении законопроект о единых требованиях к установке и использованию дорожных камер для фиксации нарушений. Необходимые примечания и поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Речь идет о введении единых требований к автоматическим дорожным фото- и видеокамерам, к правилам их применения, а также к полученным фото- и видеозаписям. В законопроекте прописано, что требования к камерам, специализированному программному обеспечению, фото- и видеозаписям будут установлены правительством. Кабмин также выработает нормы размещения камер, их обозначения и информирования о местах размещения, порядок обработки, хранения и направления в уполномоченный орган информации об административных правонарушениях. Авторами инициативы выступили единороссы - первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и его первый заместитель Ирина Рукавишникова.