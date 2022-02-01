Власти Чукотки рассказали, где трудятся соотечественники, переехавшие в округ в 2021 году

ТАСС, 1 февраля. Более 20 соотечественников, переехавшие из-за рубежа на Чукотку, заняты в сфере медицины и образования, в которых наблюдается дефицит кадров. Об этом ТАСС сообщила заместитель начальника управления занятости населения Чукотского АО Наталья Свеженцева.

"Каждый год специалистов, которые приезжают из-за рубежа в округ, становится больше, и трудятся они в основном в "проблемных" для нас сферах - в медицине, в образовании, в сфере добычи полезных ископаемых. В 2021 году решились переехать 23 человека - это вместе с членами семей, и для них на Чукотке предусмотрены дополнительные меры поддержки", - уточнила специалист.

Он добавила, что переехавшие соотечественники могут рассчитывать на компенсацию части арендной платы за съем жилья на срок до полугода и получать около 15 тыс. рублей в месяц, а также на компенсацию расходов соотечественников и членов их семей на признание легитимными документов об образовании, полученных в иностранном государстве.