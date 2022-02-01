Ливия c 15 февраля закроет доступ невакцинированным в учреждения и на крупные рынки

КАИР, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба подписал в понедельник указ о запрете доступа людям, не вакцинированным от коронавируса, в государственные и частные учреждения, а также на крупные рынки. Об этом сообщило ливийское информационное агентство LANA .

"Запретить с 15 февраля гражданам и иностранцам входить во все государственные и частные учреждения, в том числе на крупные рынки, без предъявления карты о вакцинации против COVID-19", - говорится в распоряжении.

В стране с населением около 7 млн человек привито чуть более 3 млн (44%). При этом хотя бы одну дозу сделали 2 млн жителей, полностью привиты около миллиона человек, бустерными прививками охвачены 23,6 тыс. человек. Сейчас в Ливии ежедневно регистрируется более четырех тысяч заразившихся, а всего с начала пандемии переболели коронавирусом почти 430 тыс. человек, от осложнений умерли шесть тысяч. На данном этапе смертность от COVID-19 составляет порядка 10 человек среднесуточно.

О законности решений правительства

Тем временем, заседающий на востоке страны законный парламент назначил в понедельник на 8 февраля голосование по избранию нового главы правительства, считая, что полномочия кабинета Дбейбы истекли 24 декабря, то есть в день, когда должны были состояться парламентские и президентские выборы, даже несмотря на то, что их отложили на неопределенное время. Спикер парламента Акила Салеха считает правительство Дбейбы незаконным, а решения этого кабмина - нелегитимными. Уже четыре человека, в том числе бывший глава МВД Фатхи Башага, подали документы в качестве кандидатов на пост главы правительства.

Дбейба отказывается признавать требования парламента. Накануне он заявил, что его кабинет останется работать вплоть до выборов, а позиция Салеха - это не что иное, как "отчаянная попытка вновь разддробить страну и закрепить разделение".

Согласно решению Форума ливийского политического диалога в Швейцарии, на 24 декабря 2021 года в Ливии были назначены президентские и парламентские выборы. Тогда же были названы премьер-министр и Президентский совет, в задачу которых с самого начала входила подготовка к выборам. В соответствии с этой "дорожной картой" правительство Дбейбы должно было в тот же день сложить свои полномочия. Однако после отсрочки выборов кабмин продолжил свою работу. Более того, ряд западных государств активно его поддерживает. Когда состоятся выборы, неизвестно, речь может идти от девяти месяцев до года, учитывая, что сейчас вновь поднят вопрос о необходимости сначала провести референдум по конституции Ливии.