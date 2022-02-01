В Ярославле в этом году туристам предложат аудиоспектакли-променады

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Аудиоспектакли-променады по историческому центру города, а также интерактивные театрализованные квесты и мастер-классы предложат туристам в Ярославле в 2022 году. Об этом ТАСС сообщила директор департамента туризма Ярославской области Галина Крохмаль.

Лаборатория культурной памяти города "Живая история Ярославля" получит поддержку Фонда президентских грантов в размере почти 3 млн рублей. Проект стал победителем первого конкурса 2022 года.

"Это уникальный по своей масштабности проект. Формат лаборатории открывает возможности эксперимента в разных направлениях, а Ярославль - очень удобная локация для такого проекта, так как это город с богатейшей историей. Несомненно, подобные конструктивные идеи, направленные на развитие туризма и продвижение нашего региона, необходимо поддерживать", - сказал Крохмаль.

Аудиоспектакли-променады "Память места" будут проходить по определенным маршрутам в центре Ярославля, авторы проекта расскажут о событиях XII-XIV веков. Планируется провести не менее пяти спектаклей. Лаборатория также представит интерактивный конный спектакль "Князь Федор Смоленский".

С участием лошадей будут организованы мастер-классы, образовательные и театрализованные активности. Туристы смогут принять участие в создании сувенира "Ярославская лошадка", посетить квест-игры и принять участие в дискуссиях на исторические темы. Проект рассчитан на участие детей и взрослых, доступен людям с ограниченными возможностями здоровья.

В 2005 году исторический центр Ярославля был внесен в зону всемирного наследия ЮНЕСКО. На площади 110 га находятся 140 памятников архитектуры, которые включены в списки государственной охраны.