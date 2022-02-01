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В Свердловской области трудоустроили 30,7% инвалидов, обратившихся в службы занятости

Всего в регионе проживают свыше 260 тыс. человек с инвалидностью, из них более 110 тыс. - люди трудоспособного возраста. При этом работают только около 28 тыс.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Свердловской области трудоустроили по итогам 2021 года 30,7% людей с инвалидностью из числа обратившихся в центры занятости. Об этом сообщил ТАСС заместитель губернатора региона Павел Креков.

"По итогам года трудоустроено 30,7% людей с ограниченными возможностями здоровья, из числа обратившихся в службы занятости", - сказал он.

По данным на прошлый июль в регионе было трудоустроено 25% людей с инвалидностью. Креков отмечал, что трудоустроить можно и 50%, важно реализовать дополнительные проекты по увеличению рабочих мест, а также повысить информирование работодателей.

По данным на декабрь 2021 года, на территории области проживают более 260 тыс. человек с инвалидностью, это более 6,5% от численности населения Свердловской области. Более 110 тыс. из них - люди трудоспособного возраста, из них работающих - 27 758, или 25,1%.

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