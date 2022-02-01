В Якутии в 2022 году начнут работу по внедрению языков КМНС в образовательный портал

ЯКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство образования и науки Якутии в 2022 году начнет работу по внедрению языков коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в образовательный портал и расширению данной площадки. Об этом сообщили во вторник ТАСС в департаменте государственной политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного образования министерства.

"В 2022 году министерством заложены финансовые средства на расширение платформы в части совершенствования функции, добавления не только якутского языка, но и родных языков малочисленных народов Севера. Это эвенкийский, эвенский, юкагирский, долганский, чукотский, которые требуют особого внимания", - сообщил представитель департамента, отметив, что в 2022 году начнутся работы по внедрению языков и расширению самого портала.

В частности, основным координатором будет Институт развития образования и повышения квалификации им. С. Н. Донского - II, куда будет доведена целевая субсидия для проведения необходимой работы по поддержке, расширению и совершенствованию платформы. Институт также выступает региональным оператором портала.

Отмечается, что платформа является первым региональным порталом по изучению родных языков республики. Портал был создан благодаря государственной программе "Сохранение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы". Региональным оператором портала выступает Институт развития образования и повышения квалификации им. С. Н. Донского - II.

Как сообщили ТАСС разработчики, сейчас на платформе размещено свыше 150 презентаций, 80 видеоуроков, а также учебники, дополнительные материалы к урокам, примерные рабочие программы. "Портал предназначен, прежде всего, для учителей и учащихся средних школ. Однако доступ к нему открытый, после регистрации на портале доступ открыт для всех желающих изучать региональные родные языки Якутии", - рассказали в институте развития образования и повышения квалификации.