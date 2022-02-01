В Москве в феврале-апреле пройдет новый этап акции "День без турникетов. Дети"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Новый этап познавательной акции "День без турникетов. Дети" пройдет в Москве с 8 февраля по 29 апреля 2022 года, в ее рамках запланировано около 375 мероприятий. Регистрация участников уже открылась на сайте детских технопарков города, сообщила ТАСС вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

Первый этап проекта проходил с 11 октября по 9 декабря 2021 года.

"В рамках нового этапа программы с февраля по апрель запланировано около 375 познавательных мероприятий. Они пройдут на 36 площадках - в детских технопарках столицы и центрах ранней профнавигации", - рассказала Сергунина.

Занятия предназначены для организованных групп школьников с обязательным сопровождением взрослых (учителей или родителей). В одной группе может быть не более 25 детей. Мероприятия пройдут с соблюдением всех действующих санитарных мер.

Зарегистрировать на конкретное событие школьную группу может как учитель, так и родители (представитель родительского комитета). После обработки заявки оператор свяжется по телефону, указанному при регистрации, и уточнит детали. Участникам предоставляется бесплатный трансфер от школы до места проведения.

Направления мероприятий

Программа подготовлена с учетом возраста детей: для учащихся со второго по четвертый класс (7-10 лет) и для школьников пятых и шестых классов (10-13 лет).

"Мероприятия акции разбиты на восемь направлений, или треков: "Креативные индустрии", "Инженерия и программирование", "Мультимедийное погружение и актерское мастерство", "Робототехника", "Наука", "Безопасный город", "Спорт", "Предпринимательство", - сказал ТАСС руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

К примеру, мероприятия направления "Креативная индустрия" пройдут 10, 15 и 26 февраля в мастерской "Первая кузня", детском технопарке "На Зорге" и парке профессий "Кидзания". Ребята смогут попробовать себя в роли кузнеца или его подмастерья, попрактикуются в дизайне и проектировании городской среды, создадут собственный мультфильм и научатся разбираться в живописи.

Участникам программы "Мультимедийное погружение" расскажут о таких профессиях, как журналист, мультипликатор, радиоведущий и видеоблогер. В городе профессий "Кидбург", анимационном технопарке "Калибр" и Музее киностудии "Союзмультфильм" 10 и 16 февраля, а также 2 марта пройдут тематические мастер-классы.

В рамках курса "Робототехника" ребята сконструируют марсоход, создадут механическую руку, познакомятся с промышленными и мобильными роботами, параллельно погружаясь в профессии инженера-робототехника и программиста.

Направление "Наука" включает в себя активности в детском технопарке "Альтаир", центре научных открытий "Иннопарк" и "Кидзании". Здесь школьники смогут разобраться в явлениях природы с помощью интерактивных экспонатов и конструкторов. Участников ждет знакомство сразу с несколькими профессиями, среди которых ученый-физик, микробиолог и парфюмер.