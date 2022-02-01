В Удмуртии число заразившихся коронавирусом превысило 90 тыс.

ТАСС, 1 февраля. Свыше 1 тыс. заражений коронавирусом на протяжении четырех дней выявляют в Удмуртии. Около 10% заболевших - пенсионеры, следует из данных, предоставленных региональным оперативным штабом во вторник.

"Всего на 1 февраля в Удмуртии зарегистрировано 90 878 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.За сутки проведено 7 898 тестов на коронавирус, выявлено 1 250 новых случаев. В числе заболевших 203 ребенка до 14 лет, 145 граждан старше 65 лет", - сказали в оперштабе.

За все время пандемии в регионе выздоровели 77,1 тыс. человек, из них 501- за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около 16,4 тыс. человек, что почти в четыре раза больше, чем в начале недели. 837 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, 136 - в тяжелом.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привились 686 тыс. человек, двумя - 536,7 тыс. Еще 117,6 тыс. человек привиты однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в республике составляет около 64%.

В республике действуют масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для людей старше 60 лет. Из-за высокого уровня госпитализации в 1,5 раза увеличили коечный фонд для больных коронавирусом до 1,6 тыс. коек., свободно около 22%.