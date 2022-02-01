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Пандемия COVID-19

Суточный прирост по коронавирусу превысил 1 тыс. случаев в Саратовской области

В стационарах находятся 1,4 тыс. жителей

ТАСС, 1 февраля. Количество случаев коронавируса, выявленных за сутки в Саратовской области, превысило 1 тыс., передает во вторник областное министерство информации и печати в своем Telegram-канале.

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"На 1 февраля в Саратовской области зарегистрировано 1 090 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в области составляет 145 274 человека. Выздоровели с начала эпидемии 129 944 человека, за сутки - 114", - говорится в сообщении.

Сейчас стационарное лечение проходят около 1,4 тыс. человек, амбулаторно лечатся более 8,7 тыс. пациентов. Наибольший прирост за сутки зафиксировали в Саратове, где заболели 470 жителей, в Энгельсском районе (201 человек), Балаковском (197 человек), Балашовском (82 человека).

Большинство заболевших относятся к возрастной группе от 30 до 49 лет - среди них выявили 348 случаев инфицирования. На втором месте - группа 50-64 лет (208 случаев), на третьем - жители 65 лет и старше.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19
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