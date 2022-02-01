В ветеринарных клиниках Москвы началась акция по комплексной вакцинации домашних животных

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Акция по комплексной вакцинации домашних животных началась в государственных ветеринарных клиниках Москвы. С учетом скидки 30% можно привить своих кошек и собак комплексной вакциной за 900 рублей, сообщается на информационном портале мэра и правительства Москвы.

Акция продлится до конца февраля. Комплексная вакцина позволяет защитить собак от лептоспироза, парвовирусного энтерита, бешенства, аденовирусной инфекции, парагриппа и чумы плотоядных. Для кошек предлагается комплекс от панлейкопении, кальцивирусной инфекции, бешенства и вирусного ринотрахеита.

Животное необходимо вакцинировать, даже если его постоянно содержат в домашних условиях, поскольку оно может заразиться при контакте с уличной обувью и одеждой владельца. Устойчивый к инфекциям иммунитет формируется в течение месяца после введения вакцины. В этот период организм питомца ослаблен, поэтому рекомендуется избегать контакта с другими животными.

К вакцинации допускают исключительно здоровых животных. Если питомец болеет или недавно переболел, лучше процедуру отложить. Перед вакцинацией необходимо провести профилактику против гельминтов. Вакцинировать кошек и собак можно с двухмесячного возраста.

В Москве для удобства владельцев домашних животных работает сервис напоминаний о скорой дате вакцинации от бешенства и лептоспироза. Можно подписаться на уведомления в государственной ветклинике или на mos.ru. Уведомления приходят за 30 дней до предполагаемой процедуры. Можно привить питомца комплексной вакциной в любой из 26 государственных лечебниц. К ветеринару можно записаться на портале mos.ru, по телефону: +7 495 612-04-25 или в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".