Дистант в школах одного из районов ХМАО продлили на неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 февраля. /ТАСС/. Школы в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа до 7 февраля будут находиться на дистанционном обучении. Об этом сообщается на сайте администрации Березовского района.

"Дистанционный формат обучения продлен на территории Березовского района с 1 февраля до 7 февраля из-за нестабильной эпидемиологической обстановки, а также в целях минимизации последствий эпидемического распространения гриппа и ОРВИ на территории муниципалитета", - говорится в сообщении.

На дистанционный режим работы также перевели учреждения дополнительного образования, Игримский политехнический колледж и приостановлен тренировочный процесс в учреждениях физической культуры и спорта Березовского района.

Ранее постановлением губернатора Югры Натальи Комаровой на дистант с 25 января по 8 февраля перевели учебные заведения и секции дополнительного образования в Когалыме, Нефтеюганске, Нижневартовске, Советском районе, Сургуте, Урае, Югорске, Ханты-Мансийске. Также на дистант из-за пандемии коронавируса ушли с 25 января по 6 февраля школы в Мегионе, с 31 января по 5 февраля в Нягани и по 7 февраля в некоторых поселениях Сургутского района.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре за все время пандемии заразились коронавирусом 121,7 тыс. человек, 95 тыс. выздоровели, 2 174 умерли.

В округе до конца февраля с ограничениями проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции жителей от 60 лет и с хроническими заболеваниями, а также обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.