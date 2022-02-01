Матвиенко уверена, что Китай на самом высоком уровне обеспечит организацию Олимпийских игр

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила твердую уверенность в том, что Китай на высочайшем уровне организует XXIV Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

"Хотела бы выразить твердую уверенность в том, что ваша страна на самом высоком уровне обеспечит организацию XXIV зимних Олимпийских игр, которые станут настоящим праздником для миллионов людей во всем мире", - говорится в поздравительной телеграмме Матвиенко, направленной председателю постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу по случаю наступления Нового года по лунному календарю.

Она напомнила, что этот год объявлен Годом сотрудничества РФ и КНР в области физической культуры и спорта. Спикер Совфеда подчеркнула, что российским и китайским парламентариям предстоит многое сделать в 2022 году. "Всецело разделяю вашу позицию о необходимости непрерывно раскрывать потенциал сотрудничества между законодательными органами России и Китая, наращивать контакты и делиться опытом в законодательной и надзорной сферах. Рассчитываю, что эпидемиологическая обстановка позволит вернуться к очному режиму общения, мы сможем перейти на новую ступень взаимодействия, внести весомый вклад в реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - написала Матвиенко.

Она отметила, что в прошлом году (год 20-летия со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР) парламентарии "в полной мере убедились в значимости дружественных связей, позволяющих объединить усилия для противостояния современным вызовам и угрозам, включая пандемию новой коронавирусной инфекции". По словам спикера, в прошлом году продолжился активный политический диалог на всех уровнях, достигнуты рекордные показатели в торговле, реализован ряд межгосударственных проектов, в том числе в рамках Годов российско-китайского и инновационного сотрудничества. Кроме того, осуществлялись парламентские обмены. Она пожелала главе высшего законодательного органа Китая крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам страны - благополучия и процветания.

Также Матвиенко направила поздравления с наступлением Нового года по лунному календарю председателю Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ, с традиционным корейским праздником Соллаль - председателю Национального собрания Республики Корея Пак Бен Соку. Спикер Совфеда выразила уверенность в наращивании взаимовыгодных связей в различных областях с обеими странами.