Омский суд запретил использовать мусорный полигон для размещения отходов производства

ОМСК, 1 февраля. /ТАСС/. Омский суд по иску прокуратуры Омской области запретил компании "Полигон" размещать на принадлежащем ей земельном участке площадью 40 га рядом с областным центром отходы производства и обязал ее обустроить в соответствии с санитарными нормами площадку для приема твердых коммунальных отходов. Об этом сообщается во вторник на сайте прокуратуры региона.

"Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. На общество возложена обязанность прекратить использование для целей размещения отходов, не относящихся к категории твердых коммунальных отходов, земельного участка и расположенных на нем объектов", - говорится в сообщении.

Компанию также обязали обустроить размещенные на земельном участке площадью 40 га четыре открытые площадки накопления отходов в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее прокуратура при проверке выяснила, что "Полигон" складирует на земельном участке отходы производства на срок более 11 месяцев, то есть фактически размещает их на объекте, который не включен в государственный реестр объектов размещения отходов. Также площадка не поставлена на государственный учет как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду. Отходы, которые хранятся на открытых площадках без твердого покрытия, никак не защищены от воздействия осадков и ветров, на земельном участке отсутствует ливневая канализация.

В 2021 году во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным жители Омской области пожаловались на плохую экологию в регионе. В ответе на обращение президент заявил, что власти региона до сих пор не подали заявки на ликвидацию двух наиболее крупных мусорных полигонов в Омске, и призвал ускорить этот процесс. Президент также поручил кабмину и региональным властям до 1 ноября принять меры по сокращению срока ликвидации в городе несанкционированных свалок.