В детском саду Оренбуржья, где у воспитанников выявили норовирус, нашли нарушения

ОРЕНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Прокуратура выявила нарушения при организации питания детей в детском саду "Ласточка" Акбулакского района Оренбургской области, где воспитанники обращались за медицинской помощью с признаками отравления. Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры региона.

"Установлено, что в пищеблоке детского сада допускаются многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, выявлены факты несоблюдения условий хранения продуктов питания; использование продуктов, не имеющих документов о сроке их годности и необходимых условиях хранения; использование кухонного инвентаря и посуды с повреждениями", - говорится в сообщении.

Прокуратура также проверила, как исполняется законодательство о закупках для обеспечения питания несовершеннолетних. В результате выявили нарушения порядка формирования начальной (максимальной) цены по контрактам, заключенным в 2021-2022 годах на поставку продуктов питания. Аналогичные нарушения выявили еще в шести дошкольных образовательных организациях района.

"В целях устранения выявленных нарушений закона 31 января 2022 года прокуратурой района в адрес главы администрации МО "Акбулакский район" внесено представление", - уточняется в сообщении.

Семерых воспитанников детского сада в Акбулакском районе Оренбургской области 21 января доставили в больницу с признаками отравления. Прокуратура начала проверку. По данным пресс-службы Минздрава региона, жизни и здоровью детей ничего не угрожает, им оказали медицинскую помощь. 24 января управление Роспотребнадзора по Оренбургской области сообщило, что при лабораторном обследовании в биоматериале детей и одного сотрудника обнаружен норовирус.