Около 10 тыс. сертификатов в фитнес-залы выдали в Екатеринбурге за вакцинацию в ТЦ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга получили около 10 тыс. сертификатов за время действия акции, им выдавали сертификаты в фитнес-залы за вакцинацию в торговых центрах. Об этом сообщили ТАСС в Едином центре общественного здоровья и медицинской профилактики во вторник.

"Раздали всего около 10 тыс. сертификатов", - сообщили в центре, уточнив, что пока подобных акций проводить не планируется из-за сложной эпидемической обстановки.

С 22 декабря 2021 года жители Свердловской области, привившиеся от коронавируса в торговых центрах, могли получить сертификат на неделю бесплатного посещения тренажерного зала в Екатеринбурге.

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. В регионе с 3 февраля запретили работу заведений общественного питания в ночное время. Ковид-сертификаты необходимо предъявлять только при входе в государственные учреждения, дома отдыха, санатории, на базы отдыха. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от общего числа населения в регионе вакцинировались чуть больше 57%, а от числа взрослых - 71,8%.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за все время пандемии выявили более 226 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 192 тыс. человек, 9 990 умерли.