"Единая Россия" запустила в соцсетях акцию по поддержке российских олимпийцев в Пекине

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" запустила в социальных сетях акцию #НашГеройОлимпиады - депутаты и активисты в регионах будут поддерживать российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба единороссов во вторник.

"В ходе акции депутаты от "Единой России" всех уровней, секретари региональных отделений партии, в том числе главы регионов, активисты и сторонники партии, расскажут об атлетах из своих регионов, которые будут отстаивать честь страны в Пекине", - говорится в сообщении.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, поддержка для каждого из российских олимпийцев очень важна. "Сейчас болельщики всей страны будут переживать за наших олимпийцев, которые уже находятся в Пекине. Мы все желаем им удачи и побед, будем у экранов телевизоров переживать и болеть всем сердцем за каждого. Да, мы не на трибунах, но будем мысленно с ребятами. Пусть вся энергия от болельщиков через тысячи километров передастся спортсменам", - отметила она.

Журова добавила, что на Олимпиаде в Пекине непросто участвовать из-за ограничений, которых раньше не было. "Спортсмены должны быть очень аккуратными, собранными и дисциплинированными. Я прошла через четыре Олимпиады и знаю, насколько психологически непросто прожить последние несколько дней до старта. Поэтому сейчас нужно сконцентрироваться только на себе, слушать тренера, постараться визуализировать свою победу - тогда все обязательно сбудется", - подчеркнула депутат.

"Единая Россия" организует акцию #НашГеройОлимпиады уже второй раз. В прошлом году ее приурочили к Олимпийским играм в Токио. В рамках акции было сделано более 28 тыс. постов о спортсменах, видеоролики проекта посмотрели более 5 млн человек.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние (2008 год), так и зимние Олимпийские игры.