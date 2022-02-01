Новосибирские власти опровергли сообщения о продлении удаленки в школах до лета

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где с 31 января ввели всеобщий карантин в школах, опровергли распространяемые в мессенджерах сообщения о продлении дистанционного обучения региона до лета. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона во вторник.

К концу января власти сообщили о появлении в регионе омикрон-штамма коронавируса и заявили о начале пятой волны. В связи с этим с 31 января во всех школах области объявили обязательный карантин. Как сообщил в понедельник глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов, прирост заболеваемости COVID-19 среди детей за минувшую неделю в регионе составил 173%.

"Сообщения, поступающие "вирусной рассылкой" в родительские чаты Новосибирска, о "продлении дистанционного образования до лета", являются ложными", - говорится в сообщении со ссылкой на министерство образования области.

Отмечается, что сейчас на дистанционном образовании до 13 февраля находятся ученики 5-10 классов, у первоклассников - двухнедельные каникулы. На очном обучении остаются ученики вторых - четвертых классов, 11-х классов и малокомплектных сельских школ. "Новых решений по этому поводу не принималось", - добавили в правительстве.

В Новосибирской области, где за последнюю неделю заболеваемость выросла более чем на 60%, ввели обязательную вакцинацию работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях, в гостиницах и службах доставки. В регионе действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса, при посещении массовых мероприятий, заведений общепита и бьюти-индустрии.