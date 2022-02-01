Кузбассу в 2021 году удалось восстановить 100% потерянных лесов

КЕМЕРОВО, 1 февраля. /ТАСС/. Кемеровская область по итогам 2021 года впервые достигла 100%-ного баланса между площадью потерянных и восстановленных лесных насаждений. Установленный нацпроектом "Экология" план перевыполнили почти вдвое, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.

"Восстановление лесов и озеленение - важнейшая задача для такого промышленного региона как Кузбасс. В соответствии с нацпроектом "Экология" к 2024 году необходимо уравнять площади восстанавливаемых лесов с теми, которые ежегодно исчезают из-за вырубки, пожаров и вредителей. Мы достигли 100%-ного баланса между потерей и восстановлением леса уже в 2021 году при плановом показателе 63%. Это результат нашей комплексной работы", - написал Цивилев.

Уточняется, что в 2021 году в регионе высадили свыше 11,5 млн деревьев, что на 20% больше, чем годом ранее. Леса восстановили на площади более 12 тыс. га.

Традиционно большую часть новых лесов в регионе создают с участием бизнеса, в том числе угледобывающих предприятий, которые финансируют посадки. Саженцы выращиваются в лесных питомниках, площади посевов которых расширяют с учетом роста лесопосадочных площадей. В 2021 году государственные лесхозы заготовили свыше 2,3 т лесных семян.

В Кузбассе добывается больше половины всего российского угля, при разработке новых месторождений угольщикам приходится вырубать зеленые насаждения. Также вырубку проводят и при строительстве новых автомобильных дорог, коммунальных и электрических сетей. Новые леса позволяют компенсировать утраченные в прошлые годы зеленые насаждения. По итогам 2020 года сообщалось, что в регионе удалось восстановить до 75% утраченных за год деревьев.